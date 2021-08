E' arrivato il maltempo. Temperature in calo ma martedì torna il sole

Maltempo d'agosto, temperature in picchiata



E' arrivato il maltempo, con temporali e piogge localmente anche intense su tutta la regione. Un fronte freddo dall'Atlantico, informa l'Osmer Arpa, ha portato temperature in netto calo (da meno 5 a meno 8 gradi) e bora forte sulla costa con raffiche fino a 90 km orari. Le precipitazioni erano cominciate già domenica pomeriggio sui monti. Particolarmente colpita la fascia tra lo Zoncolan e Paularo, dove sono caduti dai 70 ai 95 mm di pioggia. Il gran caldo dei giorni scorsi pare ormai definitivamente archiviato. Per i prossimi dieci giorni le temperature resteranno su queste medie, anche se da martedì e fino a giovedì tornerà il bel tempo, con sole o cielo poco nuvoloso su tutta la regione, ma temperature sempre relativamente fresche. Soffierà ancora bora sulla costa. Da giovedì sera e per la giornata di venerdì, l'Osmer Arpa prevede l'arrivo di un nuovo fronte.