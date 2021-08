Lettera minatoria no-vax alla redazione del Messaggero Veneto di Udine

La lettera con gravi minacce indirizzata al Messaggero Veneto.

Una lettera anonima indirizzata alla redazione del Messaggero Veneto e contenente minacce di morte è stata recapitata ieri mattina agli uffici di viale Palmanova a Udine. Nella massiva, scritta a mano, si leggono affermazioni come "il vaccino è un esperimento" e "vi siete venduti al Governo". Pertanto "sarete puniti come meritate". A corredo del disegno di un proiettile compaiono le parole "i governanti e loro collaboratori saranno singolarmente giustiziati. Forza per la libertà". Il quotidiano ha pubblicato sul suo sito la foto della lettera.

Il direttore del Messaggero Veneto, Omar Monestier, ha commentato: "Noi facciamo il nostro lavoro con la consueta libertà e determinazione e, pur nel rispetto dei diversi punti di vista, crediamo che la campagna vaccinale sia l'unico vero proiettile da impiegare per contenere la pandemia. La lettera è stata consegnata alla Digos che sta svolgendo accertamenti".