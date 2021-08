Partiti per le Paralimpiadi di Tokio i cinque atleti corregionali

Gli atleti paralimpici del Fvg in partenza per Tokio

Con la partenza per il Giappone è iniziata l'avventura olimpica dei nostri 5 atleti che parteciperanno alle Paralimpiadi di Tokyo. La cerimonia inaugurale si terrà all'Olimpic Stadium il 24 agosto.



La squadra italiana sarà capitanata dai due portabandiera Bebe Vio (scherma) e Federico Morlacchi (nuoto). Gi atleti regionali sono Katia Aere, di Spilmbergo e il goriziano Andrea Tarlao per il ciclismo, la triestina Giorgia Marchi nel nuoto, Matteo Parenzan, 18 anni, triestino, 4 volte campione italiano di tennistavolo e Giada Rossi, di Zoppola, stessa disciplina.



Le prime qualificazioni per Rossi e Parenzan già il 25 e 26 agosto.