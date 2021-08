Speed, campagna europea sui limiti di velocità: 600 sanzioni in Friuli

Un agente della polizia stradale

La settimana del 15 agosto è stata interessata dalla campagna europea congiunta denominata “Speed”, promossa dall’ “European Roads Policing Network”, ovvero le Forze di Polizia Stradale dell'Unione Europea, per contrastare il superamento dei limiti di velocità. Nella ex provincia di Udine sono state quasi 600 le violazioni accertate con l’impiego delle apparecchiature Telelaser, Autovelox e con la lettura del cronotachigrafo.





Gli altri controlli del personale della Polstrada nelle due settimane a cavallo di Ferragosto hanno portato all’accertamento totale di circa 652 violazioni al Codice della Strada con la decurtazione di 975 punti patente. Particolare attenzione è stata posta sull’uso delle cinture di sicurezza e l’uso del telefono cellulare alla guida, con rispettivamente 61 e 18 violazioni. Tra queste spicca il caso di un automobilista che è stato “pizzicato” per la seconda volta in meno di due anni mentre usava il cellulare alla guida e per questo ha subito il ritiro della patente.



Non sono mancati gli incidenti stradali. Dal 09 al 22 agosto se ne sono registrati 16, prevalentemente sulle autostrade A4 e A23. Otto i feriti di cui uno grave.