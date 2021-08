"Suns Europe" 2021, per gli organizzatori un successo.

L'edizione 2021

Si chiude stasera (1 agosto) a Fagagna alle 21.15 nell'ambito di Art Tal Ort, "Suns Europe", festival giunto alla settima edizione e che gli organizzatori già considerano un successo.



La quasi totalità degli eventi ha infatti registrato il tutto esaurito nonostante le difficoltà non ultima quella rappresentata dal meteo che ha costretto a trasferire il concertone finale al chiuso, al teatro nuovo Giovanni da Udine. Diversità linguistica, qualità artistica e empatia degli ospiti vengono indicate come le "regine" indiscusse di tutto il festival che ha portato in Friuli "un'Europa differente, unita nelle diversità, fondata sui diritti, sul pluralismo, sul rispetto e sulla collaborazione", come previsto dalle finalità di Suns Europe.