Trieste riapre la terapia intensiva. Arrivano solo non vaccinati

All'interno di una terapia intensiva

É stata riaperta nel weekend la terapia intensiva di Trieste, chiusa dal 2 giugno scorso, per l'arrivo di una donna di 83 anni, non vaccinata, ora in situazione molto critica é in prognosi riservata.

Un secondo paziente, 73 anni, non vaccinato, é in arrivo da Pordenone, e pazienti proprio da quell'area della regione hanno rappresentato i principali ricoveri anche della terapia Intensiva di Udine, che conta ora 9 pazienti numero massimo. Ecco perché la riattivazione di Trieste, come spiega Umberto Lucangelo, direttore del dipartimento di emergenza urgenza.



terapia intensiva



Chiudere le sale operatorie proprio ora che tra gli ospedali di Cattinara e Maggiore avevano ripreso a marciare a pieno ritmo, sale aperte anche 12 ore al giorno per rispondere alla richiesta di interventi bloccati dalla pandemia. Ecco perché Lucangelo si sente di fare un appello alla cittadinanza, ai dubbiosi della vaccinazione.



E sono finora solo pazienti non vaccinati quelli accolti anche nella terapia sub intensiva di Trieste, riaperta 15 giorni fa, con una media di 3-5 pazienti, anche qui molti provenienti dalla provincia di Pordenone e spesso giovani, sani senza patologie pregresse e under 30.