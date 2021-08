Le vaccinazioni in Friuli Venezia Giulia hanno evitato 500 ricoveri

In Friuli Venezia Giulia, stando ai numeri forniti della Regione, le persone che si sono infettate a 14 giorni dalla vaccinazione completa sono state finora 712, su un totale 607 mila che hanno portato a termine il ciclo vaccinale

Di questi 712 contagi tra i vaccinati, sono finiti in ospedale in 51, solo 7 hanno avuto bisogno della terapia intensiva. I ricoverati vaccinati sono in gran parte persone molto anziane o immunodepresse, raccontano dalle corsie i primari. Tant'è che per queste categorie diversi paesi occidentali hanno già avviato o annunciato la somministrazione della terza dose.



Diversi studi dicono che l'efficacia del vaccino nel proteggere dalla malattia grave è vicina al 90%. Ciò significa che a fronte di una cinquantina di ricoverati tra i vaccinati, potrebbero essere state evitati circa 500 ingressi in ospedale.