Incendi in Sicilia: mobilitati anche i Vigili del fuoco del FVG

Un mezzo antincendio dei vigili del fuoco

A seguito dell'emergenza incendi in atto in Sicilia il Centro Operativo Nazionale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha disposto che 2 moduli MO.DOS (Modulo Operativo Direttore Operazioni di Spegnimento) vengano inviati dal Friuli Venezia Giulia in Sicilia.



I due moduli, composti da un DOS (Direttore Operazioni di Spegnimento) e in autista con mezzo fuoristrada, sono partiti questa mattina dai comandi dei Vigili del fuoco di Gorizia e Udine alla volta di Genova dove in serata saranno imbarcati su un traghetto in partenza per la Sicilia dove opereranno in supporto ai colleghi già impegnati da alcuni giorni a combattere contro il fuoco.