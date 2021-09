Manu Chao, il cantastorie del mondo

manu chao

Tutto esaurito all'Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro per l'atteso concerto di Manu Chao, penultimo appuntamento della rassegna "Nottinarena". Cantastorie cittadino del mondo che ha scritto pietre miliari della musica rock, folk , celebre anche per il suo impegno civile e sociale, Manu Chao, 60 anni, francese figlio di immigrati spagnoli, ha rivisitato in chiave acustica e coinvolgente i brani che lo hanno reso uno dei più importanti cantautori degli ultimi 30 anni: da Clandestino a Desaparecido, da Bobby a Malavida, fino all'omaggio a Maradona. Sul palco con lui il chitarrista argentino Luciano Falico e il percussionista uruguaiano Mauro Mancebo. Con i Mano Negra prima e da solista poi, nel corso degli anni Manu Chao è stato protagonista in Italia di concerti memorabili. Con il Friuli Venezia Giulia in particolare ha creato un legame molto forte. Negli ultimi tre anni è venuto nel Tarvisiano protagonista e ambasciatore del No Borders Music Festival e ora il suo primo concerto a Lignano Sabbiadoro.