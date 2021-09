Evadevano l'Iva e comperavano immobili in Friuli

Ha toccato anche la provincia di Udine l'inchiesta della Guardia di Finanza di Jesi che ha permesso di scoprire un vorticoso giro di acquisti, finalizzato a consentire a importanti commercianti della provincia di Ancona di evadere l'Iva su migliaia di smartphone, computer, tablet e altri beni elettronici.



Parte dei proventi dell'evasione sarebbe stata reinvestita nell'acquisto in immobili anche nell'area udinese. Secondo i finanzieri, sarebbero state occultate al fisco operazioni imponibili per oltre 30 milioni di euro con la conseguente evasione di imposte per circa 7 milioni.



Otto le persone denunciate: cinque residenti in provincia di Ancona e considerati gli ideatori della frode e tre ungheresi, utilizzati quali prestanome; dovranno rispondere di frode fiscale, riciclaggio, utilizzo ed emissione di fatture per operazioni inesistenti, reati che prevedono la reclusione fino a dodici anni.