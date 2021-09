Tumori pediatrici, nella campagna mondiale anche la friulana Luca Onlus

Il logo dell'associazione Luca Onlus

Nel mese di settembre centinaia di associazioni di genitori di bambini e adolescenti che hanno contratto tumori e leucemie, riunite nella rete Childhood Cancer International - CCI, danno vita in tutto il mondo ad attività di sensibilizzazione dell’opinione pubblica e delle Istituzioni sui tumori in fascia pediatrica. In Italia è rappresentata dalla Fiagop, Federazione Italiana Associazioni Genitori e Guariti Oncoematologia Pediatrica, che ne è socio fondatore.



L'Associazione Friulana Oncologia Pediatrica Luca Odv, come federata di Fiagop, aderisce alla campagna “Accendi d’oro, Accendi la Speranza 2021” con l’obiettivo primario di accendere i riflettori e l’interesse di autorità e cittadini tutti nei confronti dei piccoli pazienti oncologici pediatrici e delle loro famiglie, protagonisti silenziosi di battaglie difficili e dolorose.



L’Associazione Luca nasce nel 1999 in Friuli-Venezia-Giulia per volontà di due genitori che, assieme al loro bambino, avevano affrontato la terribile battaglia contro il cancro. L’associazione è guidata da un gruppo di genitori che hanno avuto esperienza della malattia oncologica del proprio bambino, e si pone a sostegno delle famiglie con bambini con patologie emato-oncologiche, per fornire loro assistenza economica, psicologica e logistica. In particolare, alle famiglie viene erogato un contributo economico mensile per un periodo di tempo e vengono rimborsate eventuali spese sostenute per le cure del bambino così da garantire ai genitori (uno dei quali solitamente è costretto a lasciare la propria occupazione per seguire il bambino/ragazzo) una minima tranquillità dal punto di vista economico.



Il supporto psicologico avviene presso i reparti stessi e a domicilio; è stato inoltre attivato un gruppo di Auto Mutuo Aiuto dei genitori di bambini con diagnosi di malattia emato-oncologica, grazie anche alla collaborazione con l’associazione Agmen di Trieste, per rispondere all’ esigenza di creare uno spazio e un tempo condiviso tra coloro che stanno vivendo o hanno vissuto questa difficile e dolorosa esperienza.



L'obiettivo più importante che è stato conseguito a tutt’oggi è, senza ombra di dubbio, la realizzazione della sezione onco-ematologica nel reparto di Pediatria dell’Ospedale di Udine, inaugurata nel 2006. La struttura risponde a tutti i requisiti per la gestione del bambino oncologico durante le varie fasi della malattia e permette ai bambini e ai ragazzi ospitati con i propri cari di essere inseriti in un ambiente protetto e allo stesso tempo a misura di famiglia. L’associazione sostiene attivamente anche i reparti di Pediatria degli ospedali della Regione (Udine, San Daniele del Friuli e Tolmezzo), l’Area Giovani del CRO di Aviano.



In totale, le famiglie sostenute in vent’anni di attività sono più di quattrocento e sono stati erogati più di 3 milioni di euro tra contributi alle famiglie ed altri progetti.



Grazie agli investimenti effettuati dall’Associazione negli anni, l’attività dell’oncologia pediatrica a Udine si è potuta potenziare attraverso il finanziamento di borse di studio per giovani meritevoli medici e la donazione di costose apparecchiature. Di recente l’Associazione ha preso in carico un nuovo progetto, quello di supportare – anche economicamente – l’istituzione del servizio di cure palliative pediatriche domiciliari, che ad oggi non è ancora stato istituito nella provincia di Udine.