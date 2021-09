Assunzioni aumentate del 30% nei primi sei mesi

Con la forte ripresa delle assunzioni e delle possibilità lavorative, cresce anche il numero di corregionali che sceglie di cambiar vita.



I dati forniti dall'Ires certificano la forte ripresa dell'economia regionale soprattutto a partire da marzo, con livelli ora superiori a quelli nel 2019 e oltre 15mila assunzioni in più nei primi sei mesi del 2021 rispetto all'anno scorso.



In parallelo, sono aumentate le dimissioni volontarie del +40%. Tradotto: 5.300 corregionali hanno scelto di cambiare o migliorare la propria posizione lavorativa.



Segnale questo che di opportunità ce ne sono, là fuori.





Tra le professioni che più di tutte fa da cartina di tornasole della crisi, ma anche della ripresa, c'è quella degli agenti di commercio.



Partite IVA da sempre, pagati esclusivamente in commissioni, poche tutele in caso di stop forzato all'attività, sempre a battere il territorio per non finire schiacciati dall'e-commerce e per ribadire il valore della professionalità nella compravendita, al riparo da salti nel buio.



Nella regione - il Friuli Venezia Giulia - che ha fatto segnare in Italia l'incremento percentuale più elevato per aperture di partita IVA,ecco che qualcuno ha approfittato della crisi per diventare venditore.



Domenico Papa, presidente Usarci Friuli Venezia Giulia: "sicuramente abbiamo avuto perdite di colleghi, ma già adesso si stanno vendendo segnali stanno entrando altri colleghi non più per necessità ma per scelta" .



Dal loro osservatorio di figure di mezzo, che portano i prodotti sul mercato e sanno cosa vuole la clientela, mettono in guardia: in alcuni settori, come quello dell'edilizia, dopo la fase espansiva potremmo essere entrati in una fase più attendista, in attesa di vedere come evolverà il mercato di energia e materie prime.



Michela Rosolen, agente commercio settore edilizia: "qualche cliente si è trovato aumenti molto elevati, si parla di 35-40-50% per alcune materie, e se uno non ha impellente necessità aspetta di vedere come reagiranno i mercati"