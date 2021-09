Referendum sul fine vita, raccolte un milione di firme

Un banchetto per la raccolta firme a Trieste

Il referendum sul fine vita ha raccolto un milione di firme, tra cartacee e online, quando ne bastavano la metà. Quelle raccolte fisicamente ai banchetti e nei Comuni in Friuli Venezia Giulia sono state 28 mila di cui quasi la metà, 12 mila, a Trieste, 6 mila 500 a Pordenone, 6 mila a Udine e 3 mila 500 a Gorizia.



"Un piccolo miracolo di partecipazione politica, ha detto Sergio Keller, coodinatore regionale del comitato promotore, in ogni caso un successo politico, anche se il referendum fosse bloccato dalla Corte Costituzionale, se non superasse il quorum o se vincesse il NO perchè finalmente - ha aggiunto, in Italia si è parlato e si parlerà di eutanasia". L'associazione Luca Coscioni ha promosso anche un referendum sulla cannabis che in meno di dieci giorni ha superato 600 mila firme sulla piattaforma on line, ma, spiega Keller, c'è un problema.



"I comuni non sono riusciti a dare i certificati elettorali dei firmatari nei tempi previsti dalla legge, a questo punto il governo deve dare una risposta" afferma Keller.



Gli altri quesiti referendari in attesa di raggiungere le 500 mila firme entro il 20 ottobre sono quelli sulla giustizia e quello per l'abolizione della caccia.