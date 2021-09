Friuli Venezia Giulia campione di vaccinazioni in vista del 15 ottobre

Il Friuli Venezia Giulia è la regione che ha fatto registrare il maggior incremento di vaccinazioni a seguito del decreto che prevede l'obbligo di green pass per tutti i lavoratori, a partire dal 15 ottobre.



Secondo l'elaborazione di Francesco Lucchetta, sulla base dwei numeri di open data vaccini, nella nostra regione l'incremento di prime somministrazioni è stato del 100 per cento nella settimana scorsa rispetto a quella tra il 13 e il 19 settembre.



Solo la Valle d'Aosta ha raggiunto un incremento simile, nel resto dell'Italia l'effetto del nuovo decreto green pass è stato attenuato e l'incremento medio di somministrazioni è risultato del 18 per cento