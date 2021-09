Contagi in calo, ma focolai nelle case per anziani. Slovenia in rosso scuro

L'ultima mappa Ecdc

Nell'ultima settimana i nuovi casi sono calati di un ulteriore 20,6%. Stabile sotto la soglia di 1 l'Rt. Si riducono i nuovi focolai e, sebbene ancora tante, anche le infezioni non associate a catene di trasmissione note. La prova dell'efficacia di vaccini e misure anti contagio e del sistema di tracciamento che sta rispondendo nonostante la riapertura delle scuole ancora sotto osservazione. Si allenta la pressione sugli ospedali, nonostante un lieve incremento di ricoveri nelle intensive, fermi al 4% invece in area medica, entrambi ben lontani dalla soglia d'allerta.



Riemergono di contro i contagi nelle case di riposo dove si riscontrano nuovi focolai (ad oggi sono quattro di cui uno importante a Trieste, il più grosso in regione). "Si stanno infettando di nuovo sia ospiti che operatori sanitari ma non sono casi gravi", fa sapere l'epidemiologo e capo della Task force Covid regionale Barbone, rimarcando che la situazione conferma una graduale riduzione nel tempo dell'efficacia del vaccino nei più fragili e primi vaccinati e la necessità di programmare per loro la terza dose.

situazione covid

Bene anche l'incidenza settimanale dei contagi per 100 mila abitanti che secondo altra elaborazione dei dati ministeriali si attesta a 51,2 contro il 46,9 nazionale, in miglioramento in tutte le province tranne a Udine mentre a Trieste resta la più alta. Sempre su questo fronte nella mappa europea aggiornata il Friuli Venezia Giulia è giallo, la vicina Slovenia unico paese rosso scuro. Cruciali le prossime settimane ma intanto è allarme batteri multiresistenti, con il covid molto più diffusi. "Perché la pandemia ha travolto e stravolto le organizzazioni ospedaliere con la conseguenza di ridurre il livello di attenzione sulle infezioni nosocomiali", spiega il direttore del dipartimento malattie infettive dell'ospedale di Udine Tascini. Un problema, secondo Barbone, risolvibile solo riducendo le ospedalizzazioni Covid.