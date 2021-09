L'operazione "Vacanze sicure" delle polizia stradali europee

Durante l'operazione la polizia stradale è stata supportata anche da un elicottero.

Anche quest'estate la Polizia Stradale del Friuli Venezia Giulia, nelle ultime settimane di luglio e di agosto ha partecipato all’’Operazione Congiunta Europea, denominata “Safe Holiday”, organizzata da Roadpol, la rete di cooperazione tra le Polizia Stradali, nata sotto l’egida dell’Unione Europea. L’Organizzazione sviluppa una cooperazione operativa tra le Polizia Stradali europee, con l’obiettivo di ridurre il numero di vittime della strada e degli incidenti stradali in adesione al Piano d’Azione Europeo 2021-2030. Tale attività si sviluppa attraverso operazioni internazionali congiunte di contrasto delle violazioni e campagne “tematiche” in tutto il Continente per aumentare la prevenzione degli incidenti.

Lo scopo della campagna “Safe Holiday” (Vacanze Sicure) è di consentire un regolare e sicuro sviluppo del traffico vacanziero in periodi dell’anno contraddistinti da elevati volumi di traffico diretti verso le località turistiche di tutta Europa.

Anche nella nostra regione quindi sono stati intensificati i controlli relativi alle condizioni tecniche dei veicoli, alla sistemazione del carico, alla regolarità dei documenti del conducente e del veicolo nonché all’inosservanza dell’uso dei sistemi di ritenuta anche per minori.



In questo quadro sono stati controllati 245 veicoli e sono state accertate 93 violazioni del codice stradale, di queste 4 per un uso scorretto delle cinture di sicurezza e 9 per l'uso del telefono cellulare durante la guida, 7 invece per la scorretta sistemazione del carico.



L’attenzione operativa della Polizia di Stato si è indirizzata anche ai mezzi pesanti che, notoriamente, nelle giornate di maggiore previsione di traffico non possono circolare sulle autostrade. Ebbene, nonostante i divieti, la Polizia Stradale di Udine ha intercettato e sanzionato ben 4 autoarticolati che circolavano lungo le autostrade della regione.