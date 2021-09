Montagna, tre interventi in corso

Tre interventi sono in corso tra le Alpi Giulie. Alle 12.30 la stazione di Cave del Predil è stata allertata dalla Sores per una chiamata ricevuta da tre persone di nazionalità slovena che non riescono a scendere dalla Cima di Riofreddo nel gruppo del Jôf Fuart. L'elicottero della Protezione Civile non può recuperarli e dovranno attendere che si liberi l'elisoccorso per essere condotti a valle.



Poco prima dell'una è arrivata la seconda chiamata per la stessa stazione per una donna che ha avuto un malore nei pressi del Rifugio Pellarini. Sul posto l'elisoccorso regionale. Appena questo intervento sarà risolto l'elisoccorso andrà sul Monte Mangart dove una donna di nazionalità spagnola è stata colpita da un sasso: la chiamata è arrivata poco dopo le 14.