Soccorso alpino, giornata di interventi in montagna

Immagine d'archivio

Giornata impegnativa per il Soccorso alpino del Friuli Venezia Giulia. L'ultimo intervento è scattato poco dopo le 16 nei pressi del Rio Prealba per una donna che è caduta e si è probabilmente procurata una frattura ad un arto superiore. Sul posto la stazione di Moggio coadiuvata dalla squadra forre e dall'elisoccorso.



Concluso il recupero della giovane donna di nazionalità spagnola colpita da un sasso mentre saliva la Ferrata degli italiani sul Mangart. L'incidente è avvenuto una cinquantina di metri sopra il bivacco Nogara. La donna aveva il casco ma la pietra l'ha colpita tra collo e nuca. È stata recuperata dal tecnico di elisoccorso con una verricellata e condotta all'ospedale di Tolmezzo. Il suo ragazzo è sceso autonomamente per recuperare la propria automobile a Fusine.



La donna colta da malore presso il rifugio Pellarini, friulana, ugualmente è stata recuperata con il verricello ma issata a bordo con il triangolo di evacuazione (pannolone in gergo) dopo la valutazione del medico calato anche lui sul posto con il verricello. A bordo è salito anche un tecnico della stazione di Cave del Predil.