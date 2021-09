Vaccinazioni in aumento. Ok terza dose per anziani e case di riposo

Immagine d'archivio

Le somministrazioni di prime dosi in Friuli Venezia Giulia sono quasi raddoppiate da una settimana all'altra, passando dalle 5mila 255 del periodo lunedì-venerdì sella settimana scorsa alle 10mila e 95 dell'attuale. E' l'effetto più evidente dell'obbligo di certificazione verde decretato dal governo a partire dal 15 ottobre. L'effetto si era visto già nelle prenotazioni a poche ore dall'annuncio e si è concretizzato con una vaccinazione di quasi l'uno percento della popolazione in soli 5 giorni. C'è tempo solo fino al primo ottobre per vaccinarsi e ottenere il green pass entro il 15 ottobre senza dover ricorrere ai tamponi. Infatti il codice QR arriva a due settimane dalla prima dose.



prime terze dosi



Intanto dal comitato tecnico scientifico è arrivato il via libera a procedere con le terze dosi per ultraottantenni e residenti delle case di riposo, in linea con quanto proposto dall'Aifa, l'agenzia italiana per il farmaco. La regione resta ora in attesa delle indicazioni del ministero. Il Cts, invece, prende tempo per quanto riguarda le terze dosi agli operatori sanitari. Mentre sono già in corso le terze somministrazioni destinate ai trapiantati e a persone con un livello di immunocompromissione simile. Nel loro caso la terza dose è considerata necessaria per completare il ciclo vaccinale. Al momento non ci sono indicazioni sulla futura validità del green pass legati alle terze dosi stesse.