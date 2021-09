Il rigore deciso dal var per la vittoria della Fiorentina sull'Udinese

Immagine d'archivio

Un gol pesante come gambe e testa dell'Udinese nel primo tempo e alla fine contro la Fiorentina friulani sconfitti per la terza volta in sette giorni. Per dare un calcio alla stanchezza Gotti si affida a Soppy sulla corsia di destra e a Beto in attacco in coppia con Deulofeu, ma è di un difensore, Becao, il primo tentativo di testa dell'Udinese. Subito dopo, al 13esimo, l'episodio del rigore decisivo e deciso dal var per fallo di Walace su Bonaventura. Lo mette a segno Vlahovic per la viola. Poi soltanto due iniziative, la prima di Deulofeu, la seconda di Beto, sempre dalla corsia di sinistra, e un raddoppio della Fiorentina mancato per questione di un attimo, quello che separa Vlahovic dal pallone a due passi da Silvestri.



Nella ripresa Makengò e Pussetto le scelte di Gotti per dare spinta alla sua squadra. L'Udinese prende campo e iniziativa. Beto impegna Dragowski. Portiere viola che si ripete su Makengò. La squadra di Italiano ha 48 ore di riposo in più nelle gambe ma soffre. Saponara prova ad allentare la pressione da fuori area ma i bianconeri sono ancora pericolosi con Deulofeu. Dragowski non si fa superare e un aiuto arriva anche da Milenkovic sul tentativo dell'attaccante spagnolo dell'Udinese. Alla fine la vittoria viola è la terza di fila in trasferta mentre l'Udinese da tre partite non fa né gol né punti.