Amministrative, elettori in calo nei 38 comuni al voto. Scrutinio dalle 15

Immagine d'archivio

Tornata elettorale: in Regione si rinnovano 38 amministrazioni comunali, tra cui Trieste e Pordenone. I seggi oggi hanno riaperto alle 7. Si potrà votare fino alle 15. Chiamati alle urne più di 364 mila elettori: i dati relativi all'affluenza alle 23 di domenica, chiusura dei seggi nella prima giornata di voto, dicono che si è recato a votare il 37,8 per cento degli aventi diritto, pari a 138852 elettori.



Alle 19 - rilevamento precedente - aveva votato il 32 per cento degli elettori, Alle 12 il 13 per cento.



Questa la situazione nei comuni più grandi:

a Trieste alle 23 di domenica aveva votato il 33,8 per cento degli aventi diritto. Cinque anni fa, ma si era votato in un'unica giornata, era andato alle urne quasi il 41 per cento degli elettori.

A Pordenone, affluenza più alta: 44,8% . simile a quella registrata nell'unico giorno di voto nel 2016, il 45 per cento.

A Cordenons, 41 per cento.

A San Vito al Tagliamento ha votato invece il 47,2 % degli elettori.



Dei cinque comuni in cui è c'è un unico candidato sindaco ancora nessuno ha raggiunto il quorum del 50 per cento più uno dei votanti.



Lo scrutinio per i sindaci comincerà questo pomeriggio alla chiusura dei seggi, in seguito avrà luogo quello delle circoscrizioni.



Trieste, Pordenone, Cordenons e San Vito è prevista la possibilità di ballottaggio nel caso che nessun candidato raggiunga il 50% dei voti. Negli altri comuni, sotto i 15mila abitanti, c'è il turno unico e l'elezione del candidato con più voti.