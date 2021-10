Aggrediti da un cervo a Tarvisio, anziani coniugi gravi all'ospedale

L'episodio è avvenuto in pieno giorno vicino alle case di via Roma. L'animale li ha colpiti più volte e li ha fatti cadere lungo un declivio. Per la donna è stato necessario l'intervento dell'eliambulanza per il trasporto a Udine