"Sono i genitori a contagiare i bimbi. Così aumentano i focolai scolastici"

Cortei, tamburi, striscioni e slogan urlati sono solamente la facciata più lampante e rumorosa del contagio. Almeno 70 casi, scaturiti dalle manifestazioni di piazza a Trieste.



Ma la dinamica certamente meno visibile del contagio, che sfugge alle luci della ribalta, si ritrova tra le mura domestiche. Magari dopo la manifestazione.



Analizzando la demografia dei casi degli ultimi casi di positività, si scopre che è tra gli under 19 che il virus circola di più.



Il 24% dei nuovi casi in regione riguarda minori d'età. Un dato simile da un mese a questa parte. La percentuale è identica nel resto d'Italia, conferma l'Istituto superiore di sanità.



La popolazione di età inferiore ai 12 anni, attualmente non eleggìbile per la vaccinazione. Chi ha più di 12 anni deve ottenere il consenso dai genitori - ma sono proprio i 40 enni e 50 enni quelli più restii a vaccinarsi.



Ma chi contagia chi, tra le mura domestiche?



Secondo la task force covid regionale, che ha analizzato le catene della trasmissione, sono i genitori a contagiare i figli sotto 14 anni. L'aumento dell'incidenza nei bambini ha poi come effetto l'aumento dei focolai scolastici.



Per gli adolescenti più grandi, invece, lo scambio virale può essere reciproco.

In una fase in cui il ritmo delle vaccinazioni è fisiologicamente rallentato, e in parallelo è schizzato alle stelle il numero di tamponi per il green pass, ulteriori margini per raggiungere quota 80% di vaccinati sull'intera popolazione si possono ricavare proprio tra gli adolescenti.



La campagna vaccinale per i minorenni è certamente iniziata più tardi, ma è pur vero che - sotto i 19 anni - più di un quarto di loro non è vaccinato in Friuli Venezia Giulia. Il 32%, contro una media Italia del 28%.