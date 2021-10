Covid, 138 nuovi contagiati, più di mille persone in isolamento domiciliare

Il bollettino della regione sulla pandemia oggi registra 138 nuovi casi di coronavirus: e Trieste continua ad essere l'area più sotto pressione, con sessanta nuovi contagiati contro i 31 di udine, i 25 di Pordenone e i 17 di Gorizia.



L'incidenza di nuovi casi per centomila abitanti la settimana, a Trieste, è a quota 152.



Oggi sono stati analizzati in tutto 21.668 tamponi, di cui quasi 17 mila rapidi. Positivo è risultato lo 0,6%.



Non si registrano decessi.



In terapia intensiva ci sono sette persone, una più di ieri, mentre scende a 50, in calo di 4 unità, il numero di pazienti negli altri reparti covid. Torna sopra quota mille il numero di persone in isolamento: oggi sono 1.045, 56 più di ieri.



Per quanto riguarda il Sistema sanitario regionale sono state rilevate le positività di un terapista dell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (Asugi) e un operatore socio sanitario dell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (Asufc).



Relativamente alle strutture residenziali per anziani non si registrano casi di Covid-19 tra gli operatori, nè tra gli ospiti.