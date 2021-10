148 nuovi contagi e un decesso. Sessantuno i pazienti ricoverati

Oggi i contagi in Friuli Venezia Giulia sono148: Ce ne sono stati 58 a Trieste e 52 a Gorizia, contro i 20 di Udine e i 13 di Pordenone.



Sono stati analizzati 14.745 tamponi, tra molecolari e antigenici: il tasso di positività tra quelli molecolari ha superato il cinque per cento. Sono numeri che, in un giorno festivo, non si vedevano da aprile.



Oggi si è registrato un nuovo decesso, quello di una donna di Trieste di 85 anni.



Rimangono 8 le persone in terapia intensiva, mentre salgono a 53 (3 in più) quelle negli altri reparti Covid.

In isolamento, ci sono 1200 persone, 85 più di ieri.