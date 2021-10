Tre decessi per covid in 24 ore. Aumentano i ricoverati

Sono tre le vittime del covid segnalate nelle ultime 24 ore in regione, tutte in provincia di Trieste.



Il bollettino quotidiano registra, in regione, 37 nuovi casi di positività, così suddivisi: 15 a Trieste, 8 a Udine, 6 a Pordenone e 8 a Gorizia.



Sono stati analizzati 7.468 tamponi, con una tasso di positività dello 0,5 percento.



In aumento anche i ricoverati negli ospedali: uno in più sia nelle terapie intensive, per un totale di 9, sia nei reparti ordinari, per un totale di 43.



In isolamento, rimangono 787 persone, 38 meno di sabato.