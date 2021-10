Quasi 300 contagi in un giorno. Terapie intensive verso la soglia massima

Oggi si sono registrati 295 nuovi casi di coronavirus: il numero più alto dalla metà di aprile.



Trieste continua ad essere capofila dei contagi, con 153 nuovi casi. Udine ne conta 76 (e anche in questo caso, siamo ai massimi dalla scorsa primavera), Pordenone 28 e Gorizia 35.



Sono stati analizzati 16.190 tamponi, e la percentuale di positivi, tra quelli molecolari, è del 6,27 per cento.



Non si registrano decessi.



Ci sono due persone in più in terapia intensiva, per un totale di 14. Negli altri reparti covid, i degenti sono 68, cinque più di ieri. In isolamento ci sono 2.067 persone, un numero più che raddoppiato in dieci giorni.