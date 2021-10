Il voto nei comuni del Friuli Venezia Giulia, nuovi equilibri

Immagine d'archivio

Il partito del non voto è uno dei principali vincitori di questa tornata elettorale. A fronte di una riduzione di quasi mille aventi diritto, a Trieste sono andati a votare 13674 elettori in meno rispetto a cinque anni fa, con un calo di oltre il 13%. Pordenone perde il 9% degli votanti, ma su una base elettorale in crescita.



A livello regionale la coalizione di centrodestra avanza e conquista Grado, Muggia e Latisana, confermandosi alla guida di Cordenons, Tarcento e soprattutto Pordenone. Il centrosinistra perde San Vito al Tagliamento, che andrà al ballottaggio, ma tiene Palmanova e Majano.



Entrando dentro le coalizioni si possono fare alcune valutazioni, anche se i risultati dei partiti vanno presi con le pinze, soprattutto per l'effetto distorsivo delle civiche. Cambiano i rapporti di forza nel centrodestra. Fratelli d'Italia supera la Lega di circa cinque punti sia a Trieste, sia a Pordenone. Tiene Forza italia, che a Trieste arriva a meno di due punti dalla lega e a Pordenone la supera di 4 punti. Lega che invece primeggia nettamente a Cordenons.



Nel centrosinistra il Partito Democratico regge nei luoghi a maggiore valenza politica, Pordenone e Trieste, dove perde rispettivamente uno e due punti sul 2016, arrivando al 16%. Il movimento 5 stelle crolla e naviga attorno al 3% tra Trieste e Pordenone, perdendo molti più voti nel capoluogo regionale, dove cinque anni fa arrivò al 17. Tra le civiche stabile quella che fa riferimento a Dipiazza, mentre vola la lista Ciriani a Pordenone con il 27%. Le due civiche di Russo insieme superano il 10%, un punto sotto l'omologa del rivale. Allargando lo sguardo fuori dalle coalizioni, le novità più rilevanti sono a Trieste: entra in consiglio due nuove forze: Adesso Trieste, vicina al 9%, e il movimento 3v con il 4 e mezzo.