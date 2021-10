G20 di Roma, ripristinati i controlli alle frontiere

Il confine con l'Austria

Il G20 in programma domani e domenica ( 30 e 31 ottobre ) a Roma, tra le varie misure di sicurezza adottate, ha comportato anche il ripristino dei controlli alle frontiere. Decade temporaneamente, quindi, l'area Schengen: i controlli ai confini con gli altri Stati termineranno alle 13 dell'1 novembre. In Friuli Venezia Giulia, sulla A23 a Tarvisio è stato predisposto un monitoraggio a campione dei mezzi in ingresso e le frontiere vengono attuate anche nei valichi dei territori di Trieste e Gorizia.