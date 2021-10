Tre decessi e altri 249 contagi, a Trieste quasi la metà

Una postazione per l'effettuazione di tamponi

Il bollettino regionale sul coronavirus riporta 3 nuovi decessi: un uomo e una donna, ultranovantenni, di Trieste, e una donna di 83 anni, straniera, morta in ospedale a Palmanova.



Sono 10, due più di mercoledì, le persone ricoverate in terapia intensiva. 59 i pazienti negli altri reparti Covid, uno in più rispetto al giorno precedente. In isolamento domiciliare ci sono 1623 persone, 153 in più: il dato più alto dalla scorsa primavera.



Nelle ultime 24 ore sono stati registrati, in tutto, 249 nuovi casi di contagio. A Trieste, come ormai di consueto, il numero più alto: 119, contro i 61 di Udine, i 25 di Pordenone e i 39 di Gorizia. Anche la provincia isontina, ormai, è a quota 115 casi per centomila abitanti la settimana, mentre Trieste, con gli ultimi dati, supera quota 250. L'incidenza media in Friuli Venezia Giulia è di 97 casi per centomila abitanti nell'ultima settimana.



I tamponi esaminati sono stati, in tutto, 27.997. Il tasso di test molecolari positivi è del 4,37 per cento.