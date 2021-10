"Trieste capitale della scienza, non della cultura antiscientifica no vax"

"Nello spazio pubblico facciamo sentire anche la voce della grande maggioranza dei cittadini che si sono vaccinati" perché "Trieste non è la capitale italiana dei no vax, dei no green pass e della cultura antiscientifica", al contrario, "Trieste è la capitale italiana della scienza e della scienza si fida".



E' un passaggio del testo della petizione "Appello a Trieste", la cui raccolta firme è stata avviata da Mitja Gialuz, docente e 'patron' della regata Barcolana, e Tiziana Benussi, avvocato e presidente della Fondazione CRTrieste.



Si tratta della prima risposta spontanea di quella parte della società costituita da persone vaccinate, maggioritaria a Trieste, alla protesta contro l'obbligatorietà del green pass e contro il vaccino in generale.



"Trieste è una comunità di persone razionali, responsabili e consapevoli che possiamo uscire dalla tempesta soltanto tutti assieme. Ciascuno con un'assunzione di responsabilità verso gli altri - riporta il testo della petizione - Il vaccino ci restituisce la libertà di essere curati, di lavorare e di fare impresa, di studiare in classe e nelle Università, di coltivare i propri interessi e di riprendere una vita sociale, di fare sport e di viaggiare".



Di seguito, il testo integrale dell'appello e i primi 100 firmatari:

Appello a Trieste

Nelle settimane scorse la nostra città è stata teatro di manifestazioni contro il green pass: da qui è nata l’idea che Trieste sia la capitale italiana dei no vax, dei no green pass e della cultura antiscientifica.

Trieste non è questo. E vuole dirlo a gran voce.

Trieste è la capitale italiana della scienza e della scienza si fida. È una città che ha sofferto a causa di una pandemia che ha stroncato troppe vite, ha fatto soffrire tante persone e ha depresso l’economia.

Trieste è una comunità di persone razionali, responsabili e consapevoli che possono uscire dalla tempesta soltanto tutte assieme. Ciascuna con un’assunzione di responsabilità verso le altre.

Il vaccino ci restituisce la libertà. La libertà di essere curati. La libertà di lavorare e di fare impresa. La libertà di studiare in classe e nelle università. La libertà di coltivare i propri interessi e di riprendere una vita sociale. La libertà di fare sport e di viaggiare.

Chi combatte contro i vaccini e contro il green pass non deve mettere in pericolo queste libertà e la salute dei cittadini; non può danneggiare l’economia.

Nello spazio pubblico facciamo sentire anche la voce della grande maggioranza dei cittadini che si sono vaccinati, mettendo in sicurezza sé stessi e adempiendo un dovere di solidarietà sociale, scolpito nell’art. 2 della Costituzione e richiamato dalle massime autorità civili e religiose.

È venuta l’ora della responsabilità. Di tutti.



Promotori

Mitja Gialuz professore universitario, avvocato

Tiziana Benussi avvocato



Firmatari

Roberto Di Lenarda professore universitario, Rettore Università Trieste

Don Ettore Malnati presidente associazione culturale Studium fidei

Zeno D’Agostino Presidente Autorità di Sistema portuale dell’Alto Adriatico

Caterina Petrillo Presidente Area Science Park

Massimo Paniccia imprenditore, Presidente Api FVG, Presidente emerito Fondazione CRTrieste

Michelangelo Agrusti Presidente Confindustria Alto Adriatico

Antonio Paoletti Presidente CCIAA

Gianfranco Sinagra professore universitario, Direttore di Cardiologia

Cristina Brandolin Presidente Ordine Professioni Infermieristiche Trieste

Francesco Granbassi Presidente Politeama Rossetti

Ferdinando Avarino giornalista, Direttore Tele4

Ariella Reggio attrice

Andrea Coronica cestista, ex capitano della Pallacanestro Trieste

Nicola Casagli Direttore OGS

Federico Pacorini imprenditore

Mauro Giacca professore universitario, già Direttore generale ICGEB

Federica Suban presidente FIPE Trieste

Riccardo Illy imprenditore

Fabio Barbone professore universitario

Lino Guanciale attore

Francesco Peroni professore universitario, già rettore dell’Università di Trieste

Andrea Polacco presidente Esatto

Donatella Radini Vice-Presidente Ordine Professioni Infermieristiche Trieste

Enrico Samer imprenditore

Roberto Decarli pensionato Ferriera

Elena Giannello presidente Calicanto Onlus

Luigi Vignando manager musicale e organizzatore di concerti

Donatella Salvadei pensionata

Alessandro Marcello virologo ICGEB

Marco Rodriguez operaio e sognatore

Franco Mariani amministratore delegato TTP

Massimiliano Lacota Presidente Unione degli Istriani

Bruno Vesnaver ristoratore, Vice-Presidente FIPE

Anna Gregorio professore universitario

Roberto Antonione medico, Segretario generale INCE

Giovanni Calvani ristoratore

Franco Del Campo olimpionico editorialista

Lilli Samer imprenditrice, presidente associazione AIDDA

Manetti Bros registi

Fulvio Zonta pensionato, esperto di logistica

Carlo Muscatello Presidente Associazione stampa FVG

Federico Poillucci presidente FVG Film Commission

Daniela Luchetta presidente Associazione Luchetta

Cristina Lipanje albergatrice

Andrea de Manzini pediatra

Alberto Monticco sindacalista CISL

Nicolò de Manzini professore universitario, Direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia

Francesca Pitacco guida turistica

Marco Confalonieri professore universitario, Direttore Pneumologia

Ariella Bertossi insegnante, dirigente scolastico

Umberto Lucangelo professore universitario, direttore dipartimento emergenza

Etta Carignani presidente ANDE

Maurizio Fermeglia professore universitario, già Rettore dell’Università di Trieste

Umberto Bosazzi giornalista

Paolo Santangelo Segretario generale Fondazione CrTrieste

Michelangelo Hauser imprenditore

Alessandro Mezzena Lona scrittore

Graziella Santin pensionata

Edi Kraus imprenditore

Marcella Skabar atleta e campionessa, già Presidente Atleti Azzurri d’Italia

Bruno Zvech direttore Accademia Nautica dell’Adriatico

Paola Storici ricercatrice Sincrotrone

Nicola Cassio olimpionico di nuoto, presidente Atleti Azzurri d’Italia

Michele Gazzillo pensionato ed ex sindacalista

Francesco Parisi imprenditore

Alberto Kostoris avvocato

Maurizio Pessatto dirigente di azienda

Consuelo Consales dirigente infermieristica Asugi

Marco Bono imprenditore

Valter Zecchini ristoratore

Pietro Spirito scrittore

Michela Flaborea imprenditrice

Serena Zacchigna professore universitario

Igor Filipcic imprenditore

Barbara Franchin fondatrice ITS

Vittorio Petrucco imprenditore

Fabio Benussi ristoratore

Marco Bochicchio dirigente d’azienda

Marco Puntin gallerista e consigliere cda Teatro Miela

Adalberto Donaggio pensionato, già presidente CCIAA

Nicoletta Romeo direttore Trieste Film Festival

Paolo Valerio direttore artistico Politeama Rossetti

Matteo Montesano commercialista

Gabrio Dilissano pensionato

Stefano Fantoni Direttore Fondazione Internazionale, già Direttore SISSA e promotore ESOF

Giorgio Tamburlini pediatra, epidemiologo, già direttore scientifico del Burlo Garofolo

Francesco Zaia professore universitario

Roberto Della Marina dirigente d’azienda

Alexandros Delithanassis imprenditore, editore, libraio

Enzo d’Antona pensionato, già Direttore de Il Piccolo

Fabrizio Monti medico

Francesco De Filippo giornalista

Nico Costa dirigente d’azienda

Cynthia Esposito imprenditrice

Francesco Rossetti Cosulich imprenditore

Alessandro Chiarandini medico

Furio Baldassi giornalista pensionato

Stefano Nursi imprenditore, presidente FIAIP Trieste

Fabio Staderini dirigente struttura sanitaria

Matteo Bartoli grafico