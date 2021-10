Bianconeri raggiunti nel finale

Il "piatto" di Success dell'1 a 0

L'Udinese, gioca, segna, convince, poi si fa raggiungere nel finale. Finisce così uno a uno con il Verona al Friuli nella nona giornata del campionato di Serie A.



Bianconeri in vantaggio subito con 3' con Success. Il nigeriano angola di precisione un rasoterra imparabile appena entrato in area. Nel primo tempo in campo praticamente una sola squadra, l'Udinese che va vicinissima al gol due volte, due mischie in area piccola, il Verona si salva fortunosamente anche con l'aiuto del palo.



Più equilibrata la ripresa, gli atleti di Gotti inizialmente controllano senza patemi, Pereyra va vicino al 2 a 0, ma lentamente lasciano campo agli ospiti, sino all'episodio del pari. A sette minuti dal novantesimo Becao entra malamente su Barak, il var conferma il rigore, l'ex ringrazia e angola l'1 a 1. Nel recupero il rischio della beffa con Simeone, ma Silvestri ribatte.