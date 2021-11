Gran festa allo Stadio Friuli per i 125 compleanni dell' Udinese Calcio

Festa per i 125 anni bianconeri

125 anni di storia, un traguardo importante per l' Udinese calcio, festeggiato prima con un gala cui hanno partecipato la Famiglia Pozzo, la dirigenza, lo staff e i calciatori, poi con un grande evento in auditorium nel pre partita di Udinese Genoa.



Tante le emozioni con le testimonianze e i ricordi di grandi ex giocatori, allenatori e firme storiche del giornalismo italiano come Bruno Pizzul che hanno accompagnato ed esaltato l'Udinese in questo percorso che ha portato in Europa e nel mondo il Club alfiere del Friuli.



Oltre all'evento in auditorium, nell'intervallo della partita anche la sfilata di tutte le leggende bianconere a bordo campo che hanno raccolto l'abbraccio dei tifosi.



l'intervento del Presidente della FIGC Gabriele Gravina: da 35 anni l'udinese rappresenta un modello del calcio italiano, è da 27 anni consecutivi nella massima serie italiana, con risultati costanti e più di una qualificazione in Champions League e rappresenta un mix straordinario fra la tradizione e la modernità.