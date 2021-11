Un reparto specializzato per Covid-19

410 contagi e sei morti in un giorno. Sono i numeri della pandemia il 5 novembre, registrati dal quotidiano bollettino della Regione.



Per quanto riguarda i nuovi casi, sempre sotto pressione Trieste, con 121 positivi. Ma oggi il maggior numero di casi lo fa registrare la provincia friulana, con 124. E anche a Gorizia si segnala un nuovo picco: 96 contagi registrati in un giorno. In entrambi i casi, numeri che non si vedevano dallo scorso aprile.



E i dati si riflettono sull'incidenza. Che rimane stabile a Trieste, con 413 casi per centomila abitanti in una settimana. Che aumenta sia a Udine sia a Pordenone, arrivando rispettivamente a quota 88 e a quota 65. E che vola a Gorizia, passando da 95 (il dato del giorno precedente) a quota 137 casi per centomila abitanti la settimana. La media regionale è di 152, il triplo rispetto a quella registrata a livello nazionale.



Oggi si registrano anche sei decessi. "Si tratta - specifica il comunicato della regione - di un uomo di 98 anni e di una donna di 83 di Trieste deceduti in ospedale, di un uomo di 89 anni di Muggia deceduto nel proprio domicilio, di un uomo di 96 anni di Pordenone deceduto in ospedale, di un uomo di 67 anni di Gorizia deceduto in una struttura per anziani e di un uomo di 94 anni di Ronchi dei Legionari deceduto in ospedale."



Stabile il numero delle persone in terapia intensiva, che sono 16. Ma continua a crescere quello dei ricoverati negli altri reparti, che sono 108 - dieci più di ieri, ed oltre il doppio rispetto a dieci giorni fa - confermando una tendenza alla crescita che rischia di portare la regione dritta alla zona gialla.



Altro dato preoccupante, i nuovi contagi nel sistema sanitario regionale, che sono in tutto venti: all'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina sono state rilevate le positività di un medico, 5 infermieri, un tecnico e un assistente sociale; all'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale di 3 infermieri, un oss e un tecnico; all'Azienda sanitaria Friuli Occidentale di un oss, un tecnico, un'ostetrica e un amministrativo. A questi si aggiungono 2 infermieri e un tecnico dell'Irccs Burlo Garofolo di Trieste.



Infine, per quanto riguarda le residenze per anziani presenti in Regione sono stati rilevati 19 casi tra gli ospiti (17 nel pordenonese, uno a Trieste e uno nell'Isontino) e 2 casi tra gli operatori.