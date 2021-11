Zona gialla, quanto rischia la regione

Mascherine anche all'aperto, uno dei primi effetti della 'zona gialla'

Se l'aumento dei casi ma soprattutto dei ricoveri in ospedale e nelle terapie intensive dovesse proseguire con il ritmo delle ultime due settimane, entro fine novembre il Friuli Venezia Giulia entrerebbe in zona gialla. La previsione è di Guido Sanguinetti, professore di analisi dei dati, statistiche e modelli matematici alla Scuola superiore di studi avanzati di trieste.



La situazione, però, è nettamente migliore rispetto al quadro di un anno fa: nel novembre 2020, a fronte dello stesso numero di positivi, c'erano 215 persone in ospedale contro le 98 del 4 novembre, e 40 in terapia intensiva contro 16 di ieri.



Tutto questo - con ogni evidenza - grazie ai vaccini.



Il problema è che il tasso di vaccinazione della regione è più basso della media italiana; "a questo - aggiunge Sanguinetti - vanno sommate la vicinanza della Slovenia dove la situazione è molto grave, e la presenza dei cluster che si creano nelle manifestazioni no vax" dove il numero dei positivi è sicuramente sottostimato e dove, secondo quanto riferisce l'assessore regionale alla salute Riccardo Riccardi, chi si occupa dei tracciamenti sta notando una certa resistenza nel dichiarare le circostanze nelle quali possono avere contratto il virus.



"L'ingresso in zona gialla - continua Sanguinetti - dipenderà da un lato dalla frequenza dei cortei e dei relativi cluster che potrebbero crearsi soprattutto in assenza di precauzioni e dall'altro dal travaso di casi in arrivo dalla Slovenia; ma se i primi si notano in gran numero nello stesso momento è molto più lento il filtrare di casi da oltre confine.



La nostra regione entrerebbe in zona gialla se ci fossero, contemporaneamente, più di 50 casi per centomila abitanti la settimana, più di 192 ricoverati in ospedale, e più di 17 pazienti in terapia intensiva. E il passaggio in zona gialla prevede: mascherine obbligatorie anche all'aperto, chiusura delle discoteche, capienza dei teatri ridotta al 50 per cento, al 25 per cento negli impianti sportivi.