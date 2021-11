Reazioni avverse al vaccino: due casi ogni mille dosi

L'inoculazione di una dose di vaccino

Sono 3102 (per la stragrande maggioranza non gravi) le segnalazioni di possibili effetti avversi dei vaccini anti-covid in Friuli Venezia Giulia inoltrate alla rete nazionale di farmacovigilanza tra il primo gennaio e il 31 ottobre di quest'anno.



3102 su un milione 726 mila dosi iniettate: pari allo 0,18 per cento. Venti i decessi segnalati come sospetti in persone che soffrivano di altre malattie importanti: questi come le altre segnalazioni sono all'esame di Aifa ed ema per stabilire se esista il nesso causale con il vaccino. Va ricordato che dall'inizio dell'anno i morti per covid in regione sono stati oltre 2200.



Chiunque può fare una segnalazione: dal cittadino interessato ai sanitari. L'importante è che rispetti 4 requisiti: non deve essere vaga (non si può, cioè limitarsi a dire che ci si è "sentiti male", ma occorre precisare i sintomi), deve contenere il nome del farmaco o del vaccino e i dati anagrafici di chi segnala e di chi ha subito l'effetto avverso (nel caso non si tratti della stessa persona).



2702 segnalazioni su 3102 (l'87 per cento) riguarda effetti collaterali non gravi: soprattutto male al braccio, mal di testa, febbre, dolore alle ossa e ai muscoli che durano un paio di giorni. 399 reazioni avverse su un milione e 726 mila dosi iniettate sono state classificate come gravi (ma anche la febbre alta rientra tra queste) e in alcuni casi (meno del 5 pc delle segnalazioni complessive) hanno necessitato il ricovero in ospedale.



Questi numeri potrebbero essere sovrastimati per effetto della grande attenzione che c'è in questo momento sui vaccini e alla alta propensione a segnalare da parte dei cittadini e dei sanitari; prima del covid, le segnalazioni di decessi ipoteticamente collegati ad un farmaco erano una decina all'anno.