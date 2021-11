Concluso l'isolamento per l'Old Wild West Udine, domenica gara contro Cantù

Fine isolamento per Old Wild West Udine

Concluso il periodo di isolamento fiduciario del gruppo squadra della Old Wild West Udine. Lo ha stabilito l'Azienda sanitaria Friuli Centrale, che aveva messo in isolamento il gruppo dopo le positività riscontrate la scorsa settimana.



Inoltre Nobile, uno dei giocatori non disponibili, si è negativizzato e quindi è a disposizione di Biniciolli.

La Apu potrà scendere sul parquet domenica pomeriggio a Desio contro Cantù.