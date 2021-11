Pressione Covid, l'ospedale di Udine resiste

watchfolder_TGR_FRIULIVENEZIAGIULIA_WEB_1935 MONTALTO 17-11 TERAPIE UDINE.mxf

L'ospedale di Udine sta reggendo l'urto di questa quarta ondata covid e si prepara nei prossimi giorni a restituire il favore ad Asugi, che lo scorso inverno aveva accolto centinaia di pazienti positivi.



Se va bene la notte, indica il direttore medico dell'azienda sanitaria Friuli Centrale, Luca Lattuada, potremo dare una mano all'azienda sanitaria giuliano-isontina e trasferire qui qualche paziente.



"Galleggiamo, con difficoltà, ma non siamo ancora sommersi", dice Lattuada. 9 su 13 i posti letto occupati in terapia intensiva, 18 su 19 in malattie infettive. L'andamento dei ricoveri è stabile rispetto ai giorni scorsi.



Al Gervasutta ormai da qualche giorno si è reso necessario tagliare 8 posti letto di riabilitazione. L'azienda sta ora aprendo 12 posti letto di clinica medica covid. Per avere OSS e infermieri a sufficienza, si è trovata costretta a sospendere 8 letti di medicina a San Daniele e l'attività ambulatoriale chirurgica a Gemona e Cividale. A testimonianza di come, nonostante i ricoverati covid siano centralizzati ad Udine, è tutta la provincia a soffrire disagi per questa situazione.



Sul fronte terapie intensive, è da segnalare una interpellanza parlamentare a firma 5 Stelle sui rilievi degli ispettori del ministero in Regione, arrivati per appurare se il conteggio dei posti letti di terapia intensiva in primavera fosse accurato.



Dall'audit - che non boccia la Regione, ma segnala qualche punto di miglioramento - emerge un'errata attribuzione di qualche posto in terapia intensiva all'ospedale di Palmanova e Gorizia, e una carente "gestione dei flussi informativi" per il capoluogo isontino.



Da un lato Alberto Peratoner, presidente del sindacato anestesisti rianimatori che aveva sollevato la questione, rivendica che l'esito dell'ispezione corrispondere pienamente a quanto segnalato, e sollecita di rendere pubblico il documento. Dall'altro lato, l'assessore alla Salute Riccardi sottolinea che l'audit documenta che i livelli assistenziali si sono mantenuti adeguati, anche per la presenza di medici anestesisti. Tra le azioni già previste, una revisione dei flussi informativi inviati al Ministero e il miglioramento del clima organizzativo per entrambi i presidi.