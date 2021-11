"Più libertà a chi si vaccina"

watchfolder_TGR_FRIULIVENEZIAGIULIA_WEB_SON FEDRIGA COVID VIGORI.mxf

Tra due fuochi, il Friuli Venezia Giulia confina con due stati dove la pandemia è fuori controllo. L'Austria fronteggia il più alto numero di contagi dall'inizio dell'emergenza, oltre 14 mila 400 in un solo giorno. La Slovenia piange 19 morti in 24 ore, 4mila 300 contagi, 245 ricoverati in terapia intensiva. Sono situazioni che ci coinvolgono direttamente, ha spiegato l'assessore regionale alla salute Riccardi, parlando a Rai News 24.



Nuove regole di sorveglianza sanitaria ai confini sono tra i temi che saranno discussi nella conferenza delle regioni convocata dal presidente Fedriga. Che invoca il principio di reciprocità. La Slovenia, ad esempio, chiede il green pass a chiunque entri nel Paese.



Il contagio, in Friuli Venezia Giulia, continua a galoppare. Mancano 14 ricoveri covid in area medica per passare in zona gialla. La previsione è che questo accada lunedì. Ma l'agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali ha elaborato una proiezione secondo la quale sarebbe dietro l'angolo il salto successivo, zona arancio dal 10 dicembre.



Per evitare il doppio salto di colore, è stato rilevato, le misure della zona gialla devono sommarsi ai comportamenti personali di rispetto delle regole, e prima ancora, dice l'assessore alla Salute, ad una importante adesione alla campagna vaccinale per la terza dose. E chi si vaccina, dice Fedriga, dovrebbe avere diritto a maggiori libertà.