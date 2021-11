"Fvg, oltre il 50 % di possibilità di finire in zona rossa entro un mese"

L'entrata in zona gialla al prossimo giro è ormai fuori discussione. Ma, secondo l'Istituto Superiore di Sanità, a questo ritmo di contagi c'è più del 50% di probabilità di finire in zona rossa nei prossimi 30 giorni. Ovvero prima di Natale.



La possibilità di un'escalation nel prossimo mese sarebbe superiore al 50%, con sforamento delle soglie di occupazione in terapia intensiva ed area medica, che danno le chiavi per la zona dal colore più severo e temuto.



Nell'altro parametro che conta, ovvero l'incidenza del contagio, siamo già oltre il limite della zona rossa: 319 contagi ogni 100 mila abitanti, ben oltre soglia dei 250 casi ogni 100 mila abitanti.



Attenzione, però: si tratta di un modello matematico-statistico che “assume che perdurino le condizioni attuali".

watchfolder_TGR_FRIULIVENEZIAGIULIA_WEB_1935 MONTALTO 21-11 COVID.mxf

Come indica Vincenzo Della Mea, docente di informatica medica a Udine, "le restrizioni da zona gialla, se rispettate e fatte rispettare, dovrebbero allontanare il rischio". Dovrebbe mitigarlo anche il fatto che quest'anno la platea di infettabili è più ridotta grazie al vaccino.



L'Associazione dei Medici e dei Dirigenti Sanitari auspica un maggior controllo ai confini di Austria e Slovenia. Anche perché sul fronte prime dosi il trend è stagnante: poche centinaia di vaccinazioni al giorno da un mese a questa parte.



Secondo l'assessore alla Salute, Riccardi, il campanello d'allarme lanciato dall'Istituto Superiore di Sanità rafforza ancor di più la tesi per distinguere le misure da applicare a vaccinati e non vaccinati.



L'ipotesi di un cosiddetto "super green pass" sarà proprio al centro dell'incontro tra Fedriga, presidente della conferenza delle regioni, e il governo Draghi. Incontro che avverrà con tutta probabilità martedì.