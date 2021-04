Puntata del 18 aprile

In sommario, nuova farina per bimbi, l'importanza degli impollinatori, sostanze minori nell'uva, lavori in orto, cavoli in Friuli e torta glacè

In collaborazione con L’Istituto superiore di sanità, uno storico mulino friulano, colmando un vuoto, ha creato una farina speciale adatta per i bimbi sopra i tre anni che si caratterizza per la sua salubrità e il fatto di essere prodotta con grano a chilometro zero. A seguire la rubrica del bio che racconta di uno studio sui lamponi che ha evidenziato come gli insetti impollinatori siano strategici più di ogni raffinata concimazione di sintesi.



A seguire il ruolo e importanza di alcuni composti minori nell’uva e i suggerimenti per i lavori da fare in orto nel mese di aprile. Ci sarà poi la prima puntata dedicata ai cavoli in regione, che hanno una loro storia e la mirabolante torta galcè.



Andamento dei mercati, previsioni del tempo con una breve nota di climatologia locale e il proverbio friulano della settimana chiudono la puntata.