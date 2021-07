Puntata del 4 luglio

In sommario: tensioni sul prezzo del latte, normative allevamento conigli, i limoni domestici, pesca e sostenibilità, tirocino all'Ersa

Ci sono nuove tensioni sul prezzo del latte che in Friuli Venezia Giulia viene quotato un 10 per cento in meno della altre regioni del Nord, questione di centesimi che farebbero comunque la differenza per gli allevatori. A seguire il corsivo di Enos Costantini sulla felicità delle piccole cose che potrebbe essere ancora recuperata.



Nuove normative poi per il settore cunicolo alle prese con cambiamenti strutturali che potrebbero essere troppo onerosi per le imprese. Per la rubrica della frutticoltura un contributo sull’allevamento domestico dei limoni, piante che danno grande soddisfazione. Per le criticità indotte dallo sfruttamento delle risorse oggi una scheda sulla pesca nel mirino per la desertificazione dei mari e cambiamenti dell’ecosistema.



A seguire la testimonianza di un tirocinante dell’Università di Udine alle prese con uno stage all’Ersa di Pozzuolo. In conclusione come di consueto andamento dei mercati, previsioni del tempo per la settimana entrante e il proverbio friulano della settimana.