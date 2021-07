Puntata del 25 luglio

Quale la realtà della frutticoltura in regione? Punti di forza e debolezza di un comparto che potrebbe essere oltremodo redditizio ma qui da noi è un po' trascurato dalle politiche agrarie. Ne parla Raffaele Testolin che ha curato per Vita nei Campi la rubrica sulla frutticoltura per tutta la stagione. A seguire le novità dell'agricoltura bio di precisione, macchine e tecnologia inquadrate in un sistema innovativo. Per lo spazio che dedichiamo al vino siamo all'arrivo del vino in cantina e alle operazioni che si devono fare, mentre per l'orticoltura è la volta dei peperoni che se ben coltivati possono dare buone soddisfazioni anche da noi. Soddisfazioni le ha date la coltivazione dei fagioli, che nella storia hanno avuto un ruolo di primo piano sulle mense come nei campi. E nello spazio della gastronomia un paio di suggerimenti per abbinare marmellate e formaggio. In chiusura andamento dei mercati, previsioni del tempo con una breve nota di climatologia locale e il proverbio friulano.