"Il disastro del Vajont? Per noi fu come la fine del mondo"

Italo Filippin, memoria storica di Erto, ricorda quel tragico 9 ottobre 1963 e parla dei giovani

Il 9 ottobre del 1963 una enorme frana si stacco dal monte Toc cadendo sul sottostante lago del Vajont. La gigantesca ondata che fu generata spazzò via, a monte, Erto e Casso e e gli abitati vicino e a valle Longarone e le frazioni. 2 mila persone persero la vita, i corpi di numerose vittime non furono più ritrovati.



E' una ferita ancora aperta per chi vive in quella valle a cavallo fra Friuli Venezia Giulia e Veneto. Numerose le cerimonie per ricordare le vittime: messe in suffragio sono state celebrate nella mattinata del 9 ottobre 2021 a Erto, a Casso e nella chiesetta di sant'antonio al Colomber, presso la diga; e in serata è in programma una lucciolata, con arrivo allo stesso santuario esattamente alle ore 22 e 39 minuti.

La cerimonia civile si tiene alle 15 nel cimitero di Fortogna, in Veneto.



Italo Filippin è la memoria storica di Erto. Testimone diretto della tragedia, è stato sindaco e successivamente accompagnatore dei turisti sui luoghi-simbolo del disastro. Nell'intervista rilasciata al giornale radio rai del Friuli Venezia Giulia esprime preoccupazione perché i giovani del posto sono stufi di sentir parlare del disastro del Vajont, come se la memoria del luogo dove vivono non li riguardasse. E quando gli si chiede un ricordo di quella notte risponde: "Per noi fu come la fine del mondo, non si può raccontare"