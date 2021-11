Puntata del 28 novembre

In sommario: ortoterapia nei percorsi di riabilitazione, vita nelle malghe, etichettatura degli imballaggi, il giuggiolo e l'importanza del fuco per l'alveare

L’ortoterapia comincia ad entrare nei percorsi di riabilitazione, anche in Friuli. Angelo Floramo ci porterà in quota a scoprire storia e vita delle malghe. Ne parliamo in apertura di puntata, per passare poi alle novità sull’etichettatura ambientale degli imballaggi. E ancora il giuggiolo, da coltivare, magari per fare il famoso ‘brodo’, poi ci si sposta nell’alveare alla scoperta della vera vita del bistrattato fuco, il maschio dell’ape.Quindi i consigli dell’arboricoltore su quali specie di alberi piantare fuori casa. In conclusione andamento dei mercati agricoli, previsioni del tempo e il proverbio friulano chiudono la puntata.