Rotta balcanica: 130 migranti rintracciati nelle ultime ore in Friuli

Individuati lungo l'autostrada A23 e tra Osoppo, Colloredo, Pagnacco e Martignacco. Di diverse nazionalità, tra loro anche 8 minori e molte donne

di Giovanni Taormina

Sono 130 i migranti rintracciati nel corso della notte e in mattinata dagli agenti della Polizia di Stato dai Carabinieri della Compagnia di Udine e della Compagnia di Tolmezzo e dalla Guardia di Finanza.



La modalità di abbandono da parte dei passeur è probabilmente la stessa che ha portato, diverse settimane fa, all'arresto dei trafficanti di uomini alle porte del casello di Gemona.



I rintracci sono cominciati nel cuore della notte. Quattro cittadini stranieri sono stati individuati dalla Polizia Stradale lungo l'autostrada A23. Poi piccoli gruppi sono stati individuati da Osoppo fino a Colloredo, Pagnacco e Martignacco dai Carabinieri di Udine e Tolmezzo.



Mista la nazionalità dei rintracciati si va dagli etiopi ai curdi ai nepalesi agli afgani. Tra loro otto minori e diverse donne. Sono tutti senza documenti, e per alcuni è stato necessario l'intervento dei sanitari del 118. I gruppi sono stati avviati a triage, quarantena fiduciaria e fotosegnalamento negli spazi dell'ex Caserma Cavarzerani di Udine, probabilmente l'ingresso in Italia da Gorizia o Trieste dopo aver attraversato la rotta balcanica. Gli otto minorenni saranno affidati a una comunità.