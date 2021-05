Zona bianca al via, torna il piacere del caffè al banco

Non c'è più il coprifuoco e si torna a consumare anche all'interno di bar e ristoranti

di Anna Vitaliani

Cielo limpido, sole acceso e tutti che si godono i dehors di bar e ristoranti. È paradossale che proprio nel primo giorno di zona bianca in Friuli Venezia Giulia, in cui finalmente i locali possono riaprire il servizio anche all’interno con l’attesissimo caffè al banco, tutti i clienti si siano accomodati all’esterno. Perché nel maggio più piovoso di sempre la riapertura definitiva è arrivata in un giorno di sole.



In ogni caso, si respira tanta voglia di normalità e la cosa più apprezzata è certamente il caffè veloce, tipico della tradizione italiana, quello espresso preso al banco e di corsa. “Finalmente” dicono in coro i baristi, concordi i clienti che mentre assaporano il caffè rigodono la libertà conquistata. Si respira ottimismo e voglia di normalità anche se mascherina e le distanze vanno mantenute e lo ricordano la segnaletica a terra che indica dove prendere il caffè, o il plexiglas al bancone.



Del resto il metro di distanza, come ai tavoli all’esterno e all’interno, va garantito anche a chi consuma in piedi. Altra conquista il coprifuoco che per la prima volta dal 6 novembre scorso è stato abolito a partire dal 31 maggio per il Friuli Venezia Giulia. Assieme a Sardegna e Molise è la prima regione ad essere entrata in zona Bianca. La libertà di cenare senza avere un orario di rientro assicurerà più guadagni per i ristoratori.



Insomma il bicchiere ora si vede mezzo pieno e se tutti sono fiduciosi che i turisti torneranno a visitare le città d’arte (il weekend appena passato lo ha dimostrato), a preoccupare i ristoratori è l’assenza degli impiegati a pranzo: lo smartworking prolungato è diventato un problema per gli esercizi del centro città.