Orgoglio d'acciaio dal Friuli al Canada

La Cimolai ha completato la costruzione dell’ultimo modulo di acciaio per il terminale LNG di Kitimat in Canada, un impianto tra i più grandi al mondo per la gestione di gas naturale liquefatto. Il modulo pesa 6 mila tonnelate ed è alto 26 metri

La Cimolai, la società di Porcia leader mondiale nella progettazione, fornitura e montaggio di strutture complesse in acciaio, ha completato la costruzione di quattro moduli destinati ad alloggiare parte degli impianti e dei macchinari per il trattamento del gas naturale liquefatto (LNG) del terminale di Kitimat, nella regione della Columbia Britannica, in Canada. Il lavoro si inserisce nell’ambito di un grande progetto finalizzato alla realizzazione e gestione di un nuovo terminal per l’estrazione, la liquefazione, lo stoccaggio e il caricamento di gas naturale. Il programma prevede l’iniziale esportazione di 6,5 tonnellate di gas naturale all’anno e la prima spedizione di LNG dal terminal di Kitimat è prevista entro la prima metà del 2025.

I quattro moduli, ciascuno dei quali misura circa 21 metri di larghezza, 26 di altezza e 73 di lunghezza, per un peso complessivo di oltre 6mila tonnellate, sono stati commissionati da Baker Hughes, per il consorzio LNG Canada, consorzio partecipato da alcune delle principali aziende del settore energetico a livello mondiale, quali Shell, Petronas, Petrochina, Mitsubishi Corporation e Korea Gas Corporation.

La fabbricazione dei quattro moduli ha richiesto il coinvolgimento di tutti gli stabilimenti della Cimolai in Friuli, ed in particolare quello di San Giorgio di Nogaro, dove le strutture sono state assemblate e caricate su chiatte per il trasporto via mare verso il cantiere Baker Hughes di Avenza (Carrara). Lì verrà completato l’allestimento dei moduli stessi con l’installazione di impianti, macchine e cladding, prima della consegna e messa in servizio in Canada.

La costruzione delle imponenti strutture, caratterizzate da standard qualitativi particolarmente elevati, è stata completata in meno di 20 mesi, malgrado le difficoltà legate alla pandemia da Covid-19.