Montagna in sicurezza, consegnato un nuovo defibrillatore in Val resia

Nell'ambito del Progetto ideato dal Soccorso Alpino e Speleologico e dalla Federazione medico sportiva FVG

Continua il Progetto comunità e montagna in sicurezza ideato dal Soccorso Alpino e Speleologico e dalla Federazione medico sportiva FVG (FMSI) coordinato dalla Sores FVG e sostenuto dalle Casse di Credito Cooperativo del Gruppo Cassa Centrale Banca.



Il progetto prevede la consegna di kit (defibrillatore più kit emorragia e adrenalina) a punti scelti del territorio alpino particolarmente frequentati da turisti ed escursionisti. Dopo la prima importante consegna avvenuta lo scorso agosto a Passo Cason di Lanza e le successive a Illegio, Zuglio, Stazione della polizia ferroviaria di Gemona del Friuli e Malga Pradu (Claut) giovedì 23 settembre ha avuto luogo la consegna a Malga Coot in Val Resia, alla presenza dei promotori e sostenitori dell'iniziativa.



Le consegne successive saranno il 7 ottobre a malga Valinis (Meduno), casera Mela (Erto) e Casera Casavento (Claut)e il 23 ottobre a Sauris. Il progetto prevede la consegna di cinquanta kit in tre anni. La formazione e la gestione logistica dei dispositivi sono affidati al Soccorso Alpino e Speleologico e alla Federazione Medico Sportiva del Friuli Venezia Giulia.