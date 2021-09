Polizia celebra il Patrono, a Pordenone cerimonia al parco San Valentino

Celebrazioni anche a Udine, Gorizia e Trieste

Anche la Polizia di Pordenone ha celebrato il Santo Patrono, San Michele Arcangelo, con una serie di cerimonie commemorative e con una messa officiata dal Vescovo Giuseppe Pellegrini al parco di San Valentino.



Al termine la Prefettura e i sindaci della provincia intervenuti alla cerimonia hanno consegnato i riconoscimenti al

personale a che si è distinto in diverse operazioni di servizio.



Nel suo indirizzo di saluto, il Questore Marco Odorisio ha ricordato come la scelta di voler celebrare tale ricorrenza al parco San

Valentino è stata fatta per confermare e testimoniare come una città e la sua comunità si siano oramai definitivamente riappropriate di fette e porzioni del territorio, garantendo la possibilità di fruire serenamente ed in sicurezza di tali aree.



Il motto della Polizia di Stato è "esserci sempre". E davvero la comunità del Friuli Venezia Giulia percepisce questo impegno, costantemente rivolto alla sicurezza dei cittadini, e lo apprezza ogni giorno di più.



È questa la riflessione sviluppata dal presidente del Consiglio regionale a margine della festa di San Michele Arcangelo, che la Questura di Udine ha voluto celebrare con una messa nel duomo di San Daniele, dedicato proprio al patrono degli agenti di polizia.



Celebrazioni analoghe si sono svolte anche a Trieste e Gorizia.